Plötzlich läuft's: Drittligist Wehen Wiesbaden hat am Dienstag gegen Großaspach gewonnen. Nach einer Durstrecke war es bereits der dritte Erfolg in Serie.

Der SV Wehen Wiesbaden kommt in der 3. Fußball-Liga immer besser in Tritt. Das 2:0 (0:0) am Dienstagabend gegen Großaspach war für den SVWW bereits der dritte Sieg in Folge. Zuvor hatten die Landeshauptstädter fünf Partien lang keinen Dreier einfahren können.

Den Grundstein für den Sieg gegen Großaspach legte der SVWW in der zweiten Halbzeit. Die Treffer von Jeremias Lorch (57. Spielminute) nach einer Ecke sowie von Manuel Schäffler (86.) nach einer tollen Kombination ebneten den Weg zum insgesamt vierten Saisonsieg des SVWW. Am Freitag (19 Uhr) steht das Auswärtsspiel in Münster auf dem Plan.

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden - SG Großaspach 2:0 (0:0) Wiesbaden: Kolke - Lorch (79. Kuhn), Mockenhaupt, Dams, Mintzel - Titsch Rivero (68. Schmidt) , Mrowca - Shipnoski (46. Schwadorf), Andrist - Kyereh, Schäffler



Großaspach: Broll - Pelivan, Burger, Leist - Choroba (79. Gehring) Bösel, Hingerl, Thermann - Baku, Owusu (70. Binakaj), Hercher



Tore: 1:0 Lorch (57.), 2:0 Schäffler (86.)



Gelbe Karten: Lorch / Pelivan, Burger, Bösel, Thermann



Schiedsrichter: Rohde (Rostock)



Zuschauer: 1.819

Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 25.9.2018, 21.30 Uhr