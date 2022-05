Der SV Wehen Wiesbaden hat im letzten Heimspiel der Saison unentschieden gespielt. Gegen Waldhof Mannheim ging die Punkteteilung in Ordnung.

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich mit einem Remis von den heimischen Fans verabschiedet. Im letzten Heimspiel der Saison kamen die Hessen gegen Waldhof Mannheim zu einem 1:1 (1:1). Marc Schnatterer brachte die Gäste in Führung (28. Minute), Johannes Wurtz traf für den SVWW (38.).

Für beide Teams ging es im vorletzten Saisonspiel um nichts mehr. In einer ausgeglichenen Partie ging das Remis am Ende in Ordnung. Glück hatten die Hausherren, dass Hamza Saghiri in der Nachspielzeit nur die Latte traf. Zum Saisonabschluss tritt der SVWW kommende Woche in Halle an.