Der SV Wehen Wiesbaden gewinnt auch gegen den TSV 1860 München und marschiert weiter in Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach dem fünften Sieg in Folge wächst der Vorsprung auf die Konkurrenz an.

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga rückt immer näher. Der SV Wehen Wiesbaden hat am Samstag den fünften Sieg in Folge gefeiert und damit Aufstiegsrang zwei gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski setzte sich vor heimischer Kulisse mit 2:0 (1:0) gegen 1860 München durch und vergrößerte den Abstand auf Rang vier auf sechs Punkte.

Gino Fechner brachte die Gastgeber nach einer Ecke in Führung (10.). Der nach längerer Verletzungspause erstmals wieder eingewechselte Ivan Prtajin sorgte mit seinem zwölften Saisontor für die Entscheidung (84.).

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden – TSV 1860 München 2:0 (1:0) Wiesbaden: Lyska – Fechner, Carstens, Reinthaler – Mockenhaupt, Jacobsen, Taffertshofer (76. Mrowca), Ezeh (90.+2 Kempe) – Wurtz (90.+2 Najar) – Iredale (67. Prtajin), Hollerbach (67. Froese)

München: Hiller – Morgalla (81. Skenderovic), Lang, Verlaat, Steinhart – Deichmann, Wörl – Lex (56. Holzhauser), Vrenezi, Boyamba – Bär (81. Lakenmacher)



Tore: 1:0 Fechner (10.), 2:0 Prtajin (84.)

Gelbe Karten: Prtajin / Lang



Schiedsrichter: Lars Erbst (Gerlingen)

Zuschauer: 6.500 Ende der weiteren Informationen