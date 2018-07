Der SV Wehen Wiesbaden hatte in Aalen mehrere Gründe zum Jubeln – hier ist es das Tor zum 1:1.

Der SV Wehen Wiesbaden hatte in Aalen mehrere Gründe zum Jubeln – hier ist es das Tor zum 1:1. Bild © Imago

SVWW siegt zum Auftakt in Aalen

Spiel gedreht und gewonnen: Der SV Wehen Wiesbaden kehrt mit drei Punkten aus der Ostalb-Arena in Aalen zurück. Der Siegtreffer fiel erst in der Schlussphase.

Der SV Wehen Wiesbaden ist mit einem Erfolgserlebnis in die Drittliga-Saison 2018/19 gestartet. Beim VfR Aalen feierte die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm am Samstag durch ein 2:1 (0:0) den ersten Auswärtssieg im ersten Spiel.

Aalens Matthias Morys hatte die Gastgeber nach der Halbzeitpause in Führung gebracht (61.). Dann aber kam der SVWW immer besser in die Partie und durch Sören Reddemann zwölf Minuten später zum Ausgleich. Den umjubelten Siegtreffer kurz vor Schluss erzielte Daniel Kyereh nach einer Flanke von Jules Schwadorf per Kopf (83.).