Der SV Wehen Wiesbaden wird die Generalprobe zur neuen Drittliga-Saison gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich bestreiten.

Wie die Hessen am Donnerstag mitteilten, ist der 27-fache Schweizer Meister am 17. Juli zu Gast in der Wiesbadener Arena. Anpfiff der Partie, die im Rahmen des Fan-Fests zur Saisoneröffnung stattfindet, ist um 15 Uhr.