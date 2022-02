Der SV Wehen Wiesbaden startet einen Zwischenspurt in der 3. Liga und schlägt auch die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Der Abstand zu den vorderen Plätzen wird immer überschaubarer.

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Sonntag den dritten Sieg in Serie gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski gewann bei der Bundesliga-Reserve von Borussia Dortmund mit 3:2 (1:1) und sprang damit in der Tabelle der 3. Liga vorbei am BVB auf Platz sieben. Der Abstand auf Relegationsrang drei beträgt aktuell fünf Punkte.

Die Dortmunder gingen durch Bradley Fink früh in Führung (13.), Maximilian Thiel glich aber noch vor der Pause aus (45.+1). Nach dem Seitenwechsel trafen Ahmet Gürleyen (50.) und Lucas Brumme (64.) für den SVWW, Justin Njinmah glich zwischenzeitlich aus (61.).

Weitere Informationen Borussia Dortmund - SV Wehen Wiesbaden 2:3 (1:1) Dortmund: Unbehaun - Bah-Traore, Maloney, Hober - Pohlmann (80. Tattermusch), Papadopoulos, Viet, Njinmah (84. Bornemann) , Taz – Tachie (72. Pasalic), Fink (84. Broschinski)

Wiesbaden: Stritzel - Mrowca, Gürleyen, Carstens, Kempe - M. Kurt (69. Taffertshofer), Jacobsen, Goppel (86. Prokop), Thiel (69. Wurtz), Brumme (78. Rieble) - Nilsson



Tore: 1:0 Fink (13.), 1:1 Thiel (45.+1), 1:2 Gürleyen (50.), 2:2 Njinmah (62.), 2:3 Brumme (66.)

Gelbe Karten: Maloney, Papadopoulos - Kempe



Schiedsrichter: Winter (Hagenbach) Ende der weiteren Informationen