Stark angefangen, am Ende aber doch verloren: Der SV Wehen Wiesbaden kehrt mit einer Niederlage aus Unterhaching zurück. Dabei befand sich der SVWW nach nicht einmal 120 Sekunden auf der Siegerstraße.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found SV Wehen Wiesbaden verliert in Unterhaching [Audioseite] Audio Der SV Wehen Wiesbaden verliert in Unterhaching. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Der SV Wehen Wiesbaden beendet die Englische Woche in der 3. Fußball-Liga mit einer Niederlage. Nach dem 1:0 am Dienstag gegen Meppen verlor die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm am Samstag bei der SpVgg Unterhaching mit 1:2 (1:1). Maurice Malone hatte den SVWW nach nur einer Minute und 45 Sekunden in Führung gebracht.

In der Folge aber drehte Unterhaching das Ergebnis. Der Ex-Wiesbadener Dominik Stroh-Engel glich noch vor der Pause aus (20.). Nach dem Seitenwechsel war es Luca Marseiler, der zum 2:1-Endstand traf (54.).

Die Höhepunkte dieser Partie sehen Sie ab 17.15 Uhr in der Sendung heimspiel! im hr-fernsehen.

Weitere Informationen SpVgg Unterhaching - SV Wehen Wiesbaden 2:1 (1:1) Unterhaching: Mantl - Schwabl, Müller, Göttlicher, Dombrowka - Stierlin, Grauschopf - Anspach, Hasenhüttl (81. Fuchs), Marseiler (88. Mashigo) - Stroh-Engel (72. Heinrich)



Wiesbaden: Boss - Kuhn (86. Ajani), Mockenhaupt, Carstens, Niemeyer - Medic, Chato - Schwede (68. Guthörl), Malone, Korte - Tietzv (68. Hollerbach)



Tore: 0:1 Malone (2.), 1:1 Stroh-Engel (20.), 2:1 Marseiler (54.)

Gelbe Karten: Schwabl, Göttlicher, Anspach, Heinrich - Mockenhaupt, Korte, Malone , Niemeyer Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel!, 28.11.20, 17.15 Uhr