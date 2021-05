Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat sich für die kommende Saison mit Abwehrspieler Stefan Stangl verstärkt.

Der 29 Jahre alte Österreicher kommt vom Ligarivalen Türkgücü München zu den Hessen, bei denen er am Donnerstag einen Einjahresvertrag unterschrieb. Der Linksverteidiger absolvierte vor seiner Zeit in München insgesamt 90 Spiele in der österreichischen Bundesliga unter anderem für Sturm Graz, Rapid Wien, RB Salzburg und Austria Wien und kam einmal in der Nationalmannschaft seines Heimatlandes zum Einsatz.