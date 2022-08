Der SV Wehen Wiesbaden rennt gegen den trainerlosen VfL Osnabrück fast über die gesamte Spielzeit an. Trotzdem kommen die Hessen nicht über ein Unentschieden hinaus.

Drittligist SV Wehen Wiesbaden ist im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück trotz drückender Überlegenheit nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. Die Hessen vergaben in der Partie am Samstag zahllose, teils beste Torchancen. Statt auf den dritten Rang zu springen, bleibt der SVWW damit im Tabellenmittelfeld.

Von Beginn an lief das Spiel fast ausschließlich in Richtung des Osnabrücker Tors. Wiesbaden ging viel zu sorglos mit den eigenen Gelegenheiten um, sah nach dem 1:0-Führungstreffer durch Kianz Froese (47. Minute) dann aber wie der sichere Sieger aus. Fast aus dem Nichts glich Ba-Muaka Simakala spät noch für die zuletzt kriselnden Gäste aus (83.), die ohne Cheftrainer in die hessische Landeshauptstadt gereist waren.

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück 1:1 (0:0) Wiesbaden: Lyska - Reinthaler, Carstens (46.Mrowca), Gürleyen - Goppel, Taffertshofer, Jacobsen (64.Fechner), Ezeh - Wurtz (59.Brumme) - Froese (84.Najar), Hollerbach (64.Iredale)



Osnabrück: Kühn - Traore (82.Rorig), Gyamfi, Chato, Kleinhansl (59.Haas) - Köhler - Tesche, Kunze (81.Wulff) - Simakala - Putaro (59.Oduah), Heider (70.Higl)



Tore: 1:0 Froese (46.), 1:1 Simakala (83.)



Gelbe Karten: Carstens. Mrowca, / Rorig, Kleinhansl, Kunze, Simakala, Gyamfi



Schiedsrichter: Waschitzki-Günther (Bremen)

Zuschauer: 2.500 Ende der weiteren Informationen