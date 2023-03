Der SV Wehen Wiesbaden steht vor einer der schwierigsten Auswärtsaufgaben der Saison.

Der SVWW tritt am Samstag (14 Uhr) im legendären Stadion an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen an und stellt sich auf eine hitzige Stimmung ein. "Es herrscht dort eine besondere Atmosphäre. Wir müssen die Nerven bewahren", warnte Trainer Markus Kauczinski. Die Wiesbadener, die auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz liegen, können in Essen wieder auf Johannes Wurtz und Ivan Prtajin bauen. Beide haben ihre Gelb- sperre abgesessen. Nicht mit dabei ist hingegen der gesperrte Bjarke Jacobsen.