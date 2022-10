Der SV Wehen Wiesbaden hat am Freitagabend (19 Uhr) den MSV Duisburg zu Gast in der Wiesbadener Arena.

Nach der Niederlage gegen 1860 München, wollen die Hessen schnell zurück in die Erfolgsspur. Es gelte "aus den restlichen Spielen das Maximum herauszuholen", forderte Trainer Markus Kauczinski. Gegen Duisburg soll die Heimserie des SVWW aller Verletzungssorgen zum Trotz ausgebaut werden. "Wir sind eine der wenigen Mannschaften in der Liga, die Zuhause noch ungeschlagen ist", so Kauczinski. "Und das soll auch so bleiben."