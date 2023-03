Der SV Wehen Wiesbaden hat im Aufstiegs-Rennen einen enorm wichtigen Heimsieg gefeiert. Matchwinner war Benedict Hollerbach, der gleich drei Treffer erzielte.

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zwei Niederlagen am Stück gewannen die Hessen am Samstag gegen den FC Ingolstadt mit 4:1 (2:1) und haben damit weiterhin eine gute Ausgangslage im Aufstiegskampf. Der SVWW bleibt Tabellendritter.

Matchwinner der Landeshauptstädter war Benedict Hollerbach, der gleich drei Tore erzielte. Ein echter Hattrick war ihm schon gegen Bayreuth geglückt. Die Treffer zum 1:0 und 2:0 (13./20.) gingen auf sein Konto. Pascal Testroet konnte schnell verkürzen (24.). In der 47. Minute traf Hollerbach erneut, Kianz Froese sorgte per Foulelfmeter kurz vor dem Spielende für den Endstand (84.).

Weitere Informationen WEHEN WIESBADEN – FC INGOLSTADT 04 4:1 (2:1) Wiesbaden: Lyska - Mockenhaupt, Carstens, Rieble - Brumme (81. Reinthaler), Taffertshofer, Wurtz (64. Heußer), Hollerbach (81. Iredale), Prtajin, Jacobsen, Ezeh (64. Fechner)

Ingolstadt: Funk – Udogu (66. Butler), Musliu - Linsmayer, Keidel (35. Preißinger) - Kopacz - Bech, Testroet, Hawkins (54. Schmidt), Stevanovic (54. Sarpei), Llugiqi (66. Doumbouya)



Tore: 1:0 Hollerbach (13.), 2:0 Hollerbach (20.), 2:1 Testroet (24.), 3:1 Hollerbach (47.), 4:1 Froese (84. FE)

Gelbe Karten: Ezeh, Iredale / Linsmayer, Musliu, Butler

Schiedsrichter: Alt (Illingen)

Zuschauer: 3.526 Ende der weiteren Informationen