Der SV Wehen Wiesbaden startet mit einem Samstagsspiel am 19. September gegen den SC Verl in die kommende Drittliga-Saison.

Das gab der DFB am Donnerstag bekannt. Zu einem Heimspiel-Knaller kommt es dann am 3. Spieltag: Der SVWW empfängt am 5. Oktober den 1. FC Kaiserslautern zum Montagsspiel. Die ersten beiden Auswärtsspiele finden samstags statt. Das erste bei Viktoria Köln (26. September), das zweite bei Türkgücü München (10. Oktober).