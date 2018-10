Der SV Wehen Wiesbaden ist zurück in der Erfolgsspur. Die Mannschaft von Rüdiger Rehm bezwang am Sonntag den Halleschen FC und agierte dabei im Stile eines Spitzenteams.

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga am Sonntag einen Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Rüdiger Rehm setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen den Halleschen FC durch. Für den SVWW war es bereits der vierte Erfolg im fünften Spiel. Damit klettern die Hessen in der Tabelle weiter nach oben - und rangieren nun auf Rang sieben.

Bereits nach einer Viertelstunde spielte der SVWW in Überzahl. Julian Guttau hatte nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot gesehen. Die personelle Überlegenheit nutzte Daniel Kyereh (17.) umgehend zur Führung und seinem sechsten Saisontor. Trotz Überzahl tat sich die Rehm-Elf sichtlich schwer.

Beide Teams in Unterzahl

Nach der Pause dann der nächste Platzverweis - Stephan Andrist (72.) musste nach einem vermeintlichen Foul vorzeitig in die Kabine. Den Schlusspunkt setzte schließlich Simon Brandstetter mit dem Treffer zum 2:0 (90.).