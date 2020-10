Der SV Wehen Wiesbaden trifft zum Abschluss des dritten Spieltags am Montag (19 Uhr) in der 3. Liga daheim auf den 1.FC Kaiserslautern - und ist dabei der klare Favorit.

Die Gäste aus der Pfalz stehen aktuell mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und befinden sich bereits in der ersten Krise. Der SVWW hingegen hat in Köln am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg gefeiert und geht mit breiter Brust in die Partie. Trainer Rüdiger Rehm ist aber gewarnt: "Der FCK hatte keinen guten Start und wird nun alles dafür tun, um daraus etwas Positives heraus zu ziehen."