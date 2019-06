Der SV Wehen Wiesbaden hat sich von Innenverteidiger Sören Reddemann getrennt.

Der 23-Jährige schließt sich dem frischgebackenen Drittligisten Chemnitzer FC an. Das teilten die Sachsen auf ihrer Webseite mit. "Ich freue mich darauf, in meine Heimat Sachsen zurückzukehren", so Reddemann. Über die Vertragslaufzeit wurde nichts bekannt.