Der SV Wehen Wiesbaden tritt am Samstag (14 Uhr) zum letzten Heimspiel in dieser Drittliga-Spielzeit an.

Rein sportlich geht es für das Team aus der Landeshauptstadt dabei zwar nur noch um die berühmte Goldene Ananas, ein letzter Sieg vor eigenem Publikum ist gegen Waldhof Mannheim trotzdem eingeplant. "Es ist für unser Team in dieser Zusammensetzung auch die letzte Partie im eigenen Stadion. Da muss man merken, dass das etwas Besonderes ist", nahm SVWW-Coach Markus Kauczinski seine Spieler in die Pflicht. Wieder mit dabei sind die zuletzt angeschlagenen Nilsson und Taffertshofer.