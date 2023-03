Nichts war's mit dem Hessenpokal-Coup des FSV Dörnberg. Nach einer frühen Roten Karte hat der Verbandsligist dem SV Wehen Wiesbaden kaum etwas entgegenzusetzen. Der Drittligist zieht letztlich ungefährdet ins Halbfinale ein.

Der SV Wehen Wiesbaden hat das letzte Ticket fürs Hessenpokal-Halbfinale gelöst. Der Drittligist wurde am Mittwochabend seiner Favoritenrolle bei Verbandsligist FSV Dörnberg im Landkreis Kassel gerecht und setzte sich mit 6:1 (2:0) durch.

Erst Pfostenpech, dann Rot

Spielentscheidend war eine frühe Rote Karte für die tapfer kämpfenden Gastgeber, die in der Anfangsphase sogar Pfostenpech hatten (5. Minute). Toni Dombai, der vorne am Aluminium gescheitert war, klärte hinten in der 37. Minute einen Ball mit der Hand auf der Linie. Die Folge: Glatt Rot und die 1:0-Führung für den SVWW, die Sebastian Mrowca per Handelfmeter besorgte.

Die weiteren Tore für den Favoriten erzielten Gino Fechner (44., 62.), Robin Heuser (47.), John Iredale (79.) und Suheyel Najar (82.). Den umjubelten Ehrentreffer für den FSV besorgte Tobias Gunkel in der 59. Minute. Im Halbfinale trifft der SVWW nun auf Regionalligist TSV Steinbach Haiger.