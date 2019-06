Der SV Wehen Wiesbaden hat Jakov Medic von Regionalligist 1. FC Nürnberg II ausgeliehen.

Wie der künftige Zweitligist bekanntgab, schließt sich der 20 Jahre alte Innenverteidiger für die kommenden beiden Spielzeiten dWie der künftige Zweitligist am Mittwoch bekanntgab, schließt sich der 20 Jahre alte Innenverteidiger für die kommenden beiden Spielzeiten dem SVWW an. "Ich traue ihm den Sprung in den Profibereich zu", so SVWW-Trainer Rüdiger Rehm.