Aufwärtstrend erst einmal vorbei: Nach drei Siegen in Folge hat der SV Wehen Wiesbaden wieder ein Spiel verloren. Gegen Würzburg fällt die Entscheidung dabei erst in der Nachspielzeit.

Die Aufholjagd des SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga ist erst einmal gestoppt. Nach drei Siegen in Serie verloren die Hessen am Samstag gegen den Tabellenvorletzten aus Würzburg mit 0:1 (0:0). Den Treffer des Tages erzielte dabei David Kopacz erst wenige Sekunden vor dem Abpfiff.

In der Nachspielzeit hatte SVWW-Verteidiger Ahmet Gürleyen den Ball mit der Hand gespielt, den fälligen Elfmeter von Marvin Pourié konnte Keeper Florian Stritzel noch halten, nur wenige Sekunden danach traf aber Kopacz per Nachschuss zum späten Siegtreffer. Der SVWW steckt damit weiter im Tabellenmittelfeld.

Weitere Informationen Wehen Wiesbaden – Würzburg 0:1 (0:0) Wiesbaden: Stritzel - Mrowca, Gürleyen, Carstens, Rieble - Kurt (66.Taffertshofer) , Jacobsen - Goppel, Thiel (66.Wurtz), Brumme (59.Prokop) - Nilsson

Würzburg: Bonmann - Schneider, Kraulich, Strohdiek, Lungwitz - Hägele, Perdedaj (77.Waidner) - Hausjell (65.Sane), Kopacz, Herrmann (86.Stefaniak) – Pourie



Tore: 0:1 Kopacz (90.)

Gelbe Karte: Carstens / -

Besondere Vorkommnisse: Pourie vergibt HE (90.)



Schiedsrichter: Petersen (Stuttgart)

Zuschauer: 1.42 Ende der weiteren Informationen