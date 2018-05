Paderborn war einfach zu stark - der SVWW steigt in dieser Saison nicht auf.

Paderborn war einfach zu stark - der SVWW steigt in dieser Saison nicht auf. Bild © Imago

Nach Niederlage in Paderborn

Der Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga ist für den SV Wehen Wiesbaden am Samstag geplatzt. Die Rehm-Elf verlor in Paderborn und hoffte vergeblich auf einen Patzer von Konkurrent Karlsruhe.

Der SV Wehen Wiesbaden hat beim SC Paderborn eine 1:3-Niederlage kassiert. Weil Konkurrent Karlsruhe parallel in Aalen gewann, hat das Team von Trainer Rüdiger Rehm am letzten Spieltag keine Chance mehr, die Badener einzuholen. Für die Paderborner trafen Ben Zolinski (65., 86.) und Christopher Antwi-Adjej (63.). Alf Mintzel gelang immerhin noch ein Ehrentreffer (65.). "Natürlich sind wir enttäuscht, alles andere wäre lächerlich", sagte Rehm nach der Partie.

Keine Tore vor der Pause

Der Druck war beim Team von Trainer Rehm von Beginn an spür- und auch sichtbar. Der SVWW agierte vorsichtig. Die Paderborner, die das Ticket in die 2. Bundesliga bereits gelöst hatten, spielten dagegen befreit auf. Dennoch erarbeitenen sich die Hessen nach knapp einer halben Stunde die erste richtig gute Möglichkeit. Manuel Schäffler aber scheiterte aus knapp zehn Metern am Paderborner Schlussmann Michael Ratajczak (28.).

Die Paderborner Offensive agierte lange Zeit unauffällig. Marlon Ritter versuchte es in der 37. Minute schließlich mit einer Schwalbe, blieb damit aber erfolglos. Der SVWW drehte vor der Halbzeit noch einmal richtig auf und spielte sich durch Schäffler (41.) und Maximilian Dittgen (44.) Chancen heraus. Einen Treffer erzielten dann aber die Paderborner – Schiedsrichter Robert Kempter entschied allerdings auf Abseits (45.). So ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Paderborn eiskalt

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich der SVWW nach Kräften, einzig – es kam nichts Zählbares dabei raus. Im Gegensatz zu den Paderbornern – Zolinski brachte die Gastgeber in der 61. Minute in Führung und eröffnete damit einen Torreigen.

Antwi-Adjej erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0. Weitere zwei Minuten später gelang SVWW-Routinier Mintzel immerhin noch der Anschlusstreffer, doch an der Niederlage änderte das nichts mehr. Denn Zolinski sorgte mit dem Treffer zum 3:1 (86.) für die Entscheidung.