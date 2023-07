Im zähen Wechsel-Poker um Wehen-Stürmer Benedict Hollerbach scheint ein Ende absehbar: Der Mittelstürmer soll vor einem Wechsel zu Champions-League-Teilnehmer Union Berlin stehen.

Jetzt könnte es auf einmal doch ganz schnell gehen: Nach wochenlangen Verhandlungen um einen Wechsel von Mittelstürmer Benedict Hollerbach haben Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden und Champions-League-Teilnehmer Union Berlin eine Einigung erreicht. Das berichtet der Berliner Kurier . Eine offizielle Bestätigung der Vereine steht allerdings noch aus.

Es geht dem Vernehmen nach um eine Ablöse von rund 2 Millionen Euro. Hollerbachs Vertrag hatte sich durch den Aufstieg automatisch um ein Jahr bis zum Sommer 2024 verlängert. In dieser Sommer-Transferperiode kann der SVWW noch Ablöse für den Angreifer verlangen, in einem Jahr wäre er ablösefrei.

Mehrere Vereine hatten Interesse bekundet

Mit 14 Toren in der Liga und drei Treffern in der Relegation gegen Arminia Bielefeld hatte sich Hollerbach in der vergangenen Saison in den Fokus mehrerer Vereine gespielt. Neben Union Berlin hatten auch der 1. FC Augsburg und der belgische Erstligist Saint-Gilloise Interesse an Hollerbach gezeigt. Der 1. FC Köln hatte sich bereits vor einigen Wochen aus dem Wechsel-Poker zurückgezogen.

Auffällig: Am Mittwoch nahm der Stürmer nicht am Training der Wiesbadener teil. Laut Sportmagazin kicker soll sich Hollerbach bereits auf dem Weg nach Berlin befinden und am Donnerstag bei Union bereits mittrainieren.