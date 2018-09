Der SVWW hat in München Comeback-Qualitäten bewiesen

Der SV Wehen Wiesbaden hat 1860 München die Eröffnung des Oktoberfests am Samstag ordentlich vermiest. Zum Matchwinner avancierte Nicklas Shipnoski, der das Spiel in Bayern mit zwei Toren drehte.

Der SV Wehen Wiesbaden hat sein Auswärtsspiel bei 1860 München am Samstag mit 2:1 (0:1) gewonnen Dem Führungstreffer von Herbert Paul (37. Minute) antworte Wiesbadens Nicklas Shipnoski nach der Pause mit einem Doppelpack (56., 62.).

In einer offenen Partie machten beide Mannschaften ordentlich Druck. In den ersten 50 Minuten verhinderte 1860-Keeper Marco Hiller mehrere Male einen Rückstand beziehungsweise den Ausgleich. In der Schlussphase sicherte wiederum Markus Kolke mit starken Paraden den Auswärtssieg für den SVWW.