Die Aufstiegs-Party fällt aus, einen Grund zum Anstoßen gibt es für den SV Wehen Wiesbaden aber doch noch: Dank eines Doppelschlags innerhalb von Sekunden endet die Spielzeit mit einem Heimsieg gegen Aalen.

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich zum Abschluss der Drittliga-Saison am Samstag noch einmal drei Punkte aufs Konto gepackt. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm gewann das sportlich irrelevante Heimspiel gegen den VfR Aalen mit 2:0 (2:0) und steht damit in der Abschlusstabelle auf dem undankbaren vierten Rang. Der Drittplatzierte Karlsruher SC, der in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spielen darf, ist nur einen Zähler entfernt.

Die entscheidenden Szenen der Partie sind schnell erzählt: Simon Brandstetter brachte die Hausherren in Führung (28. Minute), wenige Sekunden später sorgte Robert Andrich für die Entscheidung (29.).