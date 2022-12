Der SV Wehen Wiesbaden hat sein Testspiel gegen Waldhof Mannheim verlegt.

Die Partie findet zwar nach wie vor am Mittwoch (14 Uhr) statt, wegen der Witterungsbedingungen aber nicht auf dem Halberg sondern in der Arena in Wiesbaden, wie der Drittligist am Dienstag mitteilte. Die Stadiontore sind ab 13 Uhr geöffnet.