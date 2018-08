Viel schlechter hätte es nicht laufen können: Drittligist SV Wehen Wiesbaden verliert das Heimspiel gegen Aufsteiger Cottbus und bangt um Manuel Schäffler. Der Stürmer wird zum Pechvogel des Tages.

Erster Dämpfer in der noch jungen Drittliga-Saison für den SV Wehen Wiesbaden: Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm verlor am Sonntag vor heimischer Kulisse mit 0:2 (0:1) gegen Aufsteiger Energie Cottbus und musste dabei auch noch den Ausfall von Toptorjäger Manuel Schäffler verkraften.

Schäffler muss raus, Wachs patzt

Der Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit vergab in der Anfangsphase zunächst zwei Großchancen (1. und 4. Minute) und musste dann verletzungsbedingt ausgewechselt werden (11.). "Er hat wahrscheinlich irgendwas am Band", sagte SVWW-Sportdirektor Christian Hock in der Halbzeitpause. Schäffler war bei einem Zweikampf unglücklich umgeknickt und verfolgte das Spiel fortan mit dick bandagiertem Knöchel auf der Bank.

Was er dort sah, konnte ihm nicht gefallen. Der SVWW verlor nach seiner Auswechslung die Spielkontrolle und geriet nach einem Luftloch von Linksverteidiger Marc Wachs in Rückstand. Streli Mamba bedankte sich und schob ein (35.). Gefahr für das Gäste-Tor gab es nur nach Standardsituationen: Sascha Mockenhaupt (41.) und Daniel-Kofi Kyereh (43.) scheiterten per Kopf jedoch jeweils knapp.

Die Latte hilft Cottbus

Nach dem Seitenwechsel bekamen die rund 3.500 Zuschauer einen Sturmlauf des SVWW zu sehen. Belohnt wurde die deutliche Leistungssteigerung aber nicht. Die beste Möglichkeit ließ Nicklas Shipnoski liegen, der mit einer Direktabnahme nur die Latte traf (66.). Stephan Andrist setzte den Abpraller mit einem Fallrückzieher über das leere Tor. Deutlich besser machten es die Gäste aus der Lausitz: In der Nachspielzeit sorgte Mamba mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung.

Der SVWW rutscht durch die Niederlage auf Rang zehn ab, Cottbus ist mit sechs Punkten aus zwei Spielen Tabellenführer.

Weitere Informationen SV WEHEN WIESBADEN – ENERGIE COTTBUS 0:2 (0:0) Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Reddemann, Wachs - Lorch, Schönfeld (61. Schmidt) – Shipnoski (76. Guder), Andrist - Brandstetter, Schäffler (11. Kyereh)

Cottbus: Spahic – Startsev (87. Geisler), Stein, Matuwila, Schlüter - Kruse - Weidlich, Zimmer (62. Stanese), Freitas, Viteritti (74. Scheidhauer) - Mamba



Tor: 0:1 Mamba (34.), 0:2 Mamba (90.+2)

Gelbe Karten: Wachs, Kyereh / Kruse, Schlüter, Mamba



Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart)

Zuschauer: 3.500 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 5.8.18, 19.30 Uhr