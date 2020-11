Umkämpfte Partie in Wiesbaden: Der SVWW und die Bayern schenken sich nichts.

Bild © Imago Images

Der SV Wehen Wiesbaden verspielt gegen die Bundesliga-Reserve des FC Bayern gleich zwei Führungen und verpasst den Sprung an die Drittliga-Spitze. Der Heimfluch hält damit weiter an.

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Sonntag Big Points in der 3. Liga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm verspielte gegen die Bundesliga-Reserve des FC Bayern zwei Führungen und verlor am Ende klar mit 2:4 (2:2). Mit einem Sieg hätte der SVWW die Tabellenführung übernehmen können, nun heißt die Realität: Platz acht im grauen Mittelfeld.

Gianluca Korte (9.) und Jakov Medic (39.) hatten die Hessen in der ersten Hälfte zweimal in Führung gebracht. Timo Kern (33.) und Leon Dajaku (43.) glichen jeweils aus, ehe erneut Kern (49./Foulelfmeter) und Remy Vita (82.) für Münchner Jubel sorgten. Die Wiesbadener warten weiter auf den ersten Heimsieg in dieser Saison.

Weitere Informationen SV Wehen Wiesbaden - Bayern München II 2:4 (2:2) Wiesbaden: Boss - Mockenhaupt, Carstens, Medic, Kempe - Lais (82. Gürleyen), Chato, Hollerbach (63. Kuhn) Korte, Malone - P. Tietz (63. Schwede)

München: Hoffmann - Stanisic (46. Waidner), Lawrence, Richards, Vita - Tiago Dantas (79. Zaiser), Stiller, Kern - Kühn, Arp, Dajaku



Tore: 1:0 Korte (9.), 1:1 Kern (33.), 1:2 Medic (39.), 2:2 Dajaku (43.), 2:3 Kern (49./FE), 2:4 Vita (82.)

Gelbe Karten: Boss - Lawrence



Schiedsrichter: Oldhafer (Poppenbüttel) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! Bundesliga, 01.11.20, 21.45 Uhr