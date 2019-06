Der SV Wehen Wiesbaden und die Kickers Offenbach haben in einem Testspiel am Abend Remis gespielt.

Im Sportzentrum Martinsee erzielte Daniel-Kofi Kyereh in der 62. Minute das 1:0 für den SVWW per Foulelfmeter. Der OFC konnte in der Nachspielzeit durch Moritz Reinhard zum Endstand von 1:1 ausgleichen.