Der SV Wehen Wiesbaden hat sich mit Torhüter Matthias Hamrol verstärkt.

Wie der Drittligist am Montag mitteilte, wechselt der 26-Jährige vom niederländischen Erstligisten FC Emmen an den Halberg. Bei den Hessen unterschrieb Hamrol, der in den vergangenen Tagen bereits beim SVWW mitttrainierte einen Einjahresvertrag. "Im Kennenlerntraining hat er ebenso wie im Spiel gegen Darmstadt einen starken Eindruck hinterlassen", lobte SVWW-Sportdirektor Christian Hock.