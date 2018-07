Zwei Wochen vor dem Drittliga-Start befindet sich der SV Wehen Wiesbaden in beeindruckender Frühform. Im Interview spricht Trainer Rüdiger Rehm über den Stand der Vorbereitung und wagt einen Ausblick aufs WM-Finale.

Vier Wochen Vorbereitung liegen jetzt schon hinter Ihnen und Ihrem Team. Wie ist die Zeit verlaufen, Herr Rehm?

Es war sehr intensiv. Die Jungs mussten hart an ihrer Fitness arbeiten. Aber auch im taktischen Bereich war es anstrengend: Es gab viele Dinge, die wir angesprochen haben, um den Spielern unseren Plan zu vermitteln.

Sechs Neue sind gekommen, zehn Spieler haben den Club verlassen. Das hört sich wieder mal nach einem größeren Umbruch an.

Die Anzahl wirkt vielleicht hoch. Von unserem Stammkader haben wir aber eigentlich nur Robert Andrich und Agyemang Diawusie verloren, alle anderen waren leistungsmäßig nicht mehr unter den Top elf. Daher ist es ein ganz normaler Ablauf in der Sommerpause.

SVWW – Schott Mainz (Oberliga RP) 4:1

SVWW – VfB Ginsheim (Hessenliga) 10:0

SVWW – Wormatia Worms (RL Südwest) 5:0

SVWW – FC Pipinsried (RL Bayern) 6:0

In den vergangenen vier Testspielen gab es jeweils klare Siege. Kommt jetzt am Samstag gegen Zweitligist Jahn Regensburg der erste echte Härtetest?

Die vier Spiele gegen zwei Oberligisten und zwei Regionalligisten waren auch sehr gute Tests. Wir haben die Spiele komplett beherrscht, haben vorne die Tore gemacht und hinten nichts zugelassen. Aber das heißt nicht, dass das keine Härtetests waren. Wir waren einfach nur sehr gut vorbereitet, die Jungs wollten gut spielen und sich anbieten. Das haben sie auch getan. Jetzt freuen wir uns, mit Jahn Regensburg einen Gegner zu haben, der uns vor allem in der Defensive noch einen Tick mehr fordert.

Bislang scheint die Abwehr ja schon ganz gut zu funktionieren.

Absolut. Wir haben nur gegen Schott Mainz gleich im ersten Testspiel ein Tor gekriegt. Ansonsten haben wir defensiv eine sehr, sehr gute Kompaktheit, spielen gut gegen den Ball und haben dazu offensiv unsere Qualitäten behalten. Allein im letzten Testspiel gegen Pipinsried hatten wir sechs verschiedene Torschützen. Das zeigt, welche Breite wir im Kader haben.

Man hört, Sie sind zufrieden mit der bisherigen Vorbereitung?

Die Jungs haben alle mitgezogen, dazu haben wir kaum Verletzte. Das heißt, kaum jemand muss irgendetwas nachholen oder hat etwas nicht mitbekommen. Dann ist es optimal zu arbeiten. Ich kann im Moment wirklich nicht klagen.

Verheißungsvoll ist auch ein Blick auf die neue Saison: Von oben kommen Kaiserslautern und Braunschweig, aus der Regionalliga sind Teams wie 1860 München und Uerdingen neu dabei. Ist es wirklich die attraktivste und stärkste 3. Liga aller Zeiten, wie von Ihrem Sportdirektor Christian Hock angepriesen?

Ob es die stärkste wird, muss man sehen. Aber die Namen machen es schon sehr interessant. Neun ehemalige Erstligisten sind dabei, und außer Lotte und Großaspach hat schon jeder 2. Liga gespielt.

In zwei Wochen geht es los. Was passiert in dieser Zeit noch?

Das Wichtigste ist jetzt, dass die Frische reinkommt. Wir haben über vier Wochen sehr, sehr viele Trainingseinheiten gemacht – so um die 40 bis 45. Jetzt geht es darum, diese Grundlagen in Spritzigkeit umzuwandeln und noch ein wenig am taktischen Feinschliff zu feilen. Aber der Großteil ist gemacht.

Bleibt kurz vor dem WM-Finale natürlich noch die Frage: Frankreich oder Kroatien?

Die Franzosen waren vor dem Turnier sicherlich etwas favorisiert. Sie haben bislang nicht unbedingt das abgerufen, was ich mir erwartet habe, aber stehen trotzdem verdient im Finale. Was die Kroaten bisher geleistet haben mit drei Mal Verlängerung, das Halbfinale nach Rückstand noch zu drehen - davor muss man den Hut ziehen. Im Finale kann viel passieren: Natürlich geht Frankreich als Favorit ins Spiel, aber die Kroaten sind sicher für eine Überraschung gut.

Das Gespräch führt Patrick Stricker