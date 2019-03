Die Arena in Wiesbaden wird zweitligatauglich gemacht.

Umbau der SVWW-Arena beginnt am Montag

Der SV Wehen Wiesbaden baut seine Arena um. Eine neue Westtribüne soll den Drittligisten fit für die 2. Bundesliga machen. Am Montag rollen die Bagger an.

Der lang erwartete Umbau der Wiesbadener Arena wird endlich Realität. Das Heimspiel gegen den TSV 1860 München am Samstag (14 Uhr) wird das letzte Heimspiel mit der alten Westtribüne sein. Am Montag rollen die Bagger an. Bis Mitte April soll die Westtribüne zurückgebaut, ab Mai mit dem Bau der neuen Tribüne begonnen werden, teilte der SVWW mit.

"Wir erwarten viele Fans, die sich diese Partie nicht entgehen lassen wollen, das gilt sowohl für den Heim- als auch den Gastbereich", erklärte Nico Schäfer, Sprecher der Geschäftsführung des SV Wehen Wiesbaden, warum erst nach dem Spiel gegen München mit dem Umbau begonnen wird. "So entsteht ein würdiger Rahmen für das letzte Spiel der Arena in der bisherigen Form."

Bereit für die 2. Bundesliga

Mit der neuen Tribüne soll die Arena das für die 2. Bundesliga erforderliche Fassungsvermögen von 15.000 Zuschauern erreichen. "Wir sind, was den Bau selbst und die notwendigen Sondergenehmigungen für eine eventuellen Spielbetrieb in der 2. Bundesliga betrifft, im engen Austausch mit der DFL", sagte SVWW-Geschäftsführer Thomas Pröckl.

Unterhalb der Tribüne sollen Kioske und Sanitäreinrichtungen entstehen. An der Nordwestecke der Arena entsteht ein zusätzliches Gebäude, in welchem eine Polizeiwache sowie Leitstellen für Polizei, Feuerwehr Ordnungsdienst und Stadionregie untergebracht werden. Auch ein Fanshop und ein Raum für die Fanbetreuung sollen dort Platz finden. Die Fertigstellung der Tribüne ist für Ende 2020 geplant. "Mit der neuen Tribüne sind wir zuversichtlich, dass auch die Identifikation der Wiesbadener mit der Arena und dem SV Wehen Wiesbaden weiter wächst“, so Pröckl.

