Für den SV Wehen Wiesbaden beginnt die neue Drittliga-Saison wie die alte geendet hatte: mit einem Spiel gegen den VfR Aalen. Trainer Rüdiger Rehm sieht sein Team trotz namhafter Konkurrenz bestens gerüstet.

Elf Wochen ist es gerade mal her, da besiegte der SV Wehen Wiesbaden am letzten Spieltag der vergangenen Saison den VfR Aalen mit 2:0. Bereits am Samstag (14 Uhr) kommt es nun zu einem Wiedersehen: Gleich zum Auftakt in die neue Runde der 3.Fußball-Liga stehen sich beide Teams erneut gegenüber. Diesmal muss der SVWW allerdings bei den Schwaben antreten.

"Das letzte Spiel kann man fast nicht mehr werten, weil es im Endeffekt für beide Teams um nichts mehr ging. Das wird am Samstag anders sein", prophezeite Trainer Rüdiger Rehm bei hochsommerlichen Temperaturen einen sprichwörtlich heißen Tanz. Der mit sieben Neuzugängen umgekrempelte SVWW will nach Platz vier im Vorjahr auch in dieser Spielzeit wieder oben mitspielen. Am liebsten ganz oben.

Die stärkste dritte Liga aller Zeiten?

Doch die Konkurrenz ist keinesfalls kleiner geworden. Mit den Zweitliga-Absteigern 1.FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig sind echte Schwergewichte dazugekommen. Und auch die Aufsteiger Energie Cottbus, KFC Uerdingen und 1860 München sind durchaus ambitioniert. Die Rede ist schon von der stärksten dritten Liga aller Zeiten.

"Ob es die stärkste wird, muss man sehen. Aber die Namen machen es schon sehr interessant. Neun ehemalige Erstligisten sind dabei, und außer Lotte und Großaspach hat schon jeder 2. Liga gespielt", hatte Rehm zuletzt bereits im Interview mit dem hr-sport erklärt.

Bestens präpariert

Die Wiesbadener sind zuversichtlich, trotz all der großen Namen ein Wörtchen mitreden zu können. Rehm sieht sein Team bis auf den 2:6-Patzer im Testspiel gegen Eintracht Frankfurt auf den Punkt gerüstet. "Die Intensität in den letzten Trainingseinheiten war sehr gut. Das wollen wir auf dem Platz bringen", forderte der Coach für Samstag in Aalen. Gegen ein Déjà-vu wie beim 2:0-Sieg Mitte Mai hätte er nichts einzuwenden.