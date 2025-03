Die Spieltage 31 bis 34 in der 3. Liga sind vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zeitgenau terminiert worden.

Veröffentlicht am 12.03.25 um 12:23 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden hat dabei zwei Samstags-Heimspiele um 14 Uhr (5.4. gegen Mannheim, 19.4. gegen Unterhaching) und eines unter Flutflicht am 11. April (19 Uhr) gegen Saarbrücken. Außerdem findet das Auswärtsspiel in Bielefeld am 8. April statt (19 Uhr).