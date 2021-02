Der Deutsche Fußball-Bund hat am Freitag die Drittliga-Spieltage 27 bis 31 terminiert und dem SV Wehen Wiesbaden ein weiteres Montagsspiel beschert.

Am 12. April (19 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Rehm auf den SV Meppen. Am 17. März (Mittwoch) steigt das Nachholspiel bei Dynammo Dresden (19 Uhr). Die restlichen vier Partien finden allesamt am Wochenende statt. Am 7. März (Sonntag) reist der SVWW zum FC Bayern II, am 13. März (Samstag) ist der FC Ingolstadt zu Gast. Nach Zwickau geht es am 21. März (Sonntag), der 1. FC Saarbrücken wird am 3. April (Samstag) in Wiesbaden vorstellig.