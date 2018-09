Der SV Wehen Wiesbaden kommt in der 3. Liga nicht aus dem Tabellenkeller raus. Bei den Würzburger Kickers kassierten die Hessen am Samstag die nächste Niederlage.

Der SV Wehen Wiesbaden hat sein Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers am Samstag mit 1:3 (1:1) verloren. Patrick Göbel (20. Minute), Dominic Baumann (83.) und Fabio Kaufmann (87.) trafen für die Hausherren. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Simon Brandstetter (45.+3).

In einer umkämpften Partie kamen beide Mannschaften zu ihren Chancen. Die Würzburger zeigten sich in der Schlussphase dann aber eiskalt im Abschluss. Für den SV Wehen Wiesbaden war es das vierte sieglose Spiel in Folge in der 3. Liga.

Weitere Informationen Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden 3:1 (1:1) Würzburg: Drewes - Göbel, Hansen, Schuppan, Wagner - Skarlatidis, Gnaase (67. Hägele), Bachmann, Mast (53. Kaufmann) - Baumann, Ademi (71. Breitkreuz)



Wiesbaden: Kolke - Reddemann, Mockenhaupt, Modica, Mintzel - Mrowca, Schönfeld (66. Schmidt) - Guder (77. Schäffler), Schwadorf - Andrist (82. Shipnoski) - Brandstetter



Tore: 1:0 Göbel (20.), 1:1 Brandstetter (45.+3), 2:1 Baumann (84.), 3:1 Kaufmann (87.)

Gelbe Karten: Bachmann, Mast - Mockenhaupt, Modica, Andrist



Schiedsrichrer: Skorczyk (Braunschweig)

Zuschauer: 4.754 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 01.09.2018, 17.15 Uhr