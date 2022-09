+++ Willkommen zum Transferticker +++

Und los geht's, herzlich willkommen zum Deadline-Day-Transferticker. Die gute Nachricht: In siebeneinhalb Stunden ist das Transferfenster zu und wir haben alle endlich unsere Ruhe. Die schlechte Nachricht: Siebeneinhalb Stunden müssen wir noch durchhalten. Aber gemeinsam schaffen wir das. Und wenn am Ende noch irgendwo ein Ante Rebic vom Laster fällt, wird es vielleicht ja sogar ganz erbaulich. In diesem Sinne: Here we go!