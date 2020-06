Nach einem mutmaßlich unangebrachten Pfiff während eines Wiesbadener Amateur-Fußballspiels muss sich ein Schiedsrichter vor dem Amtsgericht verantworten. Dem Angeklagten wird Körperverletzung vorgeworfen.

Schiedsrichter-Pfiffe mit drastischen Folgen für alle Beteiligte kennt jeder. Elfmeter, ja oder nein. Knappe Abseits-Entscheidungen. Oder Bälle, die mit vollem oder nicht ganz vollem Durchmesser, oder war es der Radius, über die Torlinie rutschen. All das konnte und kann im Amateurfußball dank fehlendem Videoassistenten über Meisterschaften und Abstiege entscheiden und Teams in Trauer oder Ekstase stürzen. Dass ein Pfiff vor Gericht landet, ist dann aber doch außergewöhnlich. Und genau das passiert am Mittwoch in Wiesbaden.

Angeklagt ist dort ein 29 Jahre alter Unparteiischer, der sich im Oktober 2018 bei einem B-Liga-Spiel zwischen der Spvgg Sonnenberg II und dem SC Klarenthal II einen verhängnisvollen Pfiff leistete. Laut einer Sprecherin des Amtsgerichts geht es in der Verhandlung um Körperverletzung auf dem Fußballfeld. Kläger: ein Spieler. Seine Verletzung: Tinnitus wegen Pfiff ins Ohr. Doch wie konnte das passieren?

Tinnitus nach Pfiff ins Ohr

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, kam es während des ohnehin hitzigen Duells der beiden Reserve-Teams, das mit einem spektakulären 6:4-Heimsieg endete, zu einer verbalen Auseinandersetzung mehrerer Spieler. Der Schiedsrichter, der während der 90 Minuten insgesamt acht Gelbe und eine Rote Karte verteilte, reagierte auf die Rudelbildung mit einem lauten Pfiff und verletzte damit offenbar einen der beteiligten Amateur-Kicker.

Laut Anklage erfolgte die Ausführung des akustischen Signals mittels Trillerpfeife aus einer Entfernung von zehn bis 20 Zentimetern, direkt in das nun geschädigte Ohr. Folge: Strafbefehl, Geldstrafe von 4.500 Euro und Einspruch.

Verhandlung vor dem Amtsgericht

Ob der Pfiff angemessen und richtig war, muss nun entschieden werden. Anders als im Profifußball ist für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit eines Pfiffs jedoch nicht der Video-Assistant-Referee (VAR) im Kölner Kellner zuständig, sondern ein Richter am Wiesbadener Amtsgericht. Anpfiff der Verhandlung ist am Mittwoch um 13 Uhr.

Sendung: hr1, 24.06.20, 10 Uhr