Zuber trifft in Athen auf Gacinovic

Steven Zuber, derzeit von Eintracht Frankfurt an den griechischen Club AEK Athen ausgeliehen, trifft am Sonntag (18.30 Uhr MEZ) im Stadtderby bei Panathinaikos auf Mijat Gacinovic. Der Pokalheld von 2018 ist derzeit ebenfalls auf Leihbasis in der griechischen Hauptstadt aktiv, nach aktuellem Stand soll er am Ende der laufenden Saison zu Bundesligist Hoffenheim zurückkehren. Bei ihm – und auch bei Zuber – ist die sportliche Zukunft über das Ende dieser Spielzeit hinaus aber noch ungeklärt. Mehr über ihre Zeit in Athen sowie das Derby am Sonntag erfahren Sie an dieser Stelle.