Drittrunden-Match in Paris verloren

Für Andrea Petkovic sind die French Open in Paris beendet. Die Darmstädterin verlor nach phasenweise großem Kampf gegen die Weltranglisten-Erste Simona Halep. Eine Knieverletzung zu Beginn des zweiten Satzes stoppte "Petko".

Sie kämpfte nach Kräften, doch eine Knieblessur stoppte Andrea Petkovic auf dem Weg zu einer möglichen Überraschung gegen Vorjahresfinalistin Simona Halep. Die Darmstädterin musste sich am Samstag der Weltranglisten-Ersten aus Rumänien mit 5:7, 0:6 geschlagen geben und schied damit in der dritten Runde des Grand-Slam-Turniers in Paris aus.

Im ersten Durchgang zeigte Petkovic eine starke Leistung und verlangte der favorisierten Halep alles ab. Immer wieder ging die Darmstädterin in die Offensive und zwang ihre Kontrahentin zu Fehlern. Bis zum 4:3 konnte "Petko" immer wieder vorlegen. Nach ihrem Rebreak zum 5:5 musste die Südhessin den ersten Satz dann jedoch abgeben.

Lob von Becker und Rittner

Zu Beginn des zweiten Durchgangs dann der Schock: Petkovic streckte sich nach einem Ball, machte dabei eine unglückliche Bewegung und hielt sich sofort ihr rechtes Knie. Nach einer Behandlungspause konnte die 30-Jährige mit einem dicken Verband um das lädierte Knie zwar weiterspielen. Doch fortan war die sichtlich gehandicapte Petkovic nicht mehr in der Lage, Halep Paroli zu bieten.

So war nach 1:28 Stunden die siebte Niederlage im achten Duell mit der Rumänin besiegelt. Vor vier Jahren hatte die Darmstädterin in Paris im Halbfinale gegen Halep verloren. Trotz der Niederlage zeigt die Formkurve von Petkovic wieder nach oben. Die dritte Runde eines Major-Turniers hatte sie zuletzt bei den US Open 2015 erreicht.

"Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Sie hat im ersten Satz wirklich gut gespielt", sagte Eurosport-Experte Boris Becker hinterher. Auch von der deutschen Damen-Chefin Barbara Rittner bekam Petkovic ein Lob. "Es ist schön, sie wieder so zu sehen. Sie spielt deutlich besser."

Sendung: hr-iNFO, 02.06.2018, 19 Uhr