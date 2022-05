Heiß wird der Empfang der Eintracht in Frankfurt - und heiß wird auch das Wetter mit über 30 Grad. Doch Gewitter könnten sich ausgerechnet zur Siegesfeier über Rhein-Main entladen.

Luftige Kleidung und Sonnencreme dürften die Grundausstattung sein für die Party des Jahres in Frankfurt: Zur Siegesfeier der Eintracht am Römerberg steigt das Thermometer in der Stadt wieder auf um die 30 Grad. Trotzdem sollten Fans das Regenradar im Blick haben, denn Gewitter sind im Anmarsch - und könnten sich ausgerechnet am Abend auch über Frankfurt entladen.

Unwettergefahr zur besten Party-Zeit

"Zwischen 18 und 22 Uhr ist die Gewittergefahr im Rhein-Main-Gebiet am größten", sagt hr-Meteorologe Peter Schwarz, "das sollte man einkalkulieren." Der freundliche Sonnenschein vom Vormittag täuscht: Ab dem Nachmittag sollen von Westen her kräftige Gewitter über Hessen ziehen, teilweise drohen Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturm.

Ungemütliche Bedingungen für die Party in der Innenstadt. Die hoffnungsvolle Nachricht dabei: Ganz sicher ist die Dusche von oben nicht. Gewitterzellen bildeten sich sehr lokal und ließen sich deshalb nicht ganz genau vorhersagen, sagt Schwarz. "Es kann also auch sein, dass es an Frankfurt vorbei zieht."

Hitze bleibt trotz Gewitter

Abkühlung bringen die Schauer über Hessen kaum. "In der Nacht zu Freitag wird es zwar nicht mehr so warm wie in der vorigen, aber immer noch zweistellig", so der Meteorologe.

Am Freitag sind bereits wieder neue Gewitter gemeldet - dann vor allem für den Norden Hessens. Erst am Wochenende erwarten uns mildere Temperaturen um die 25 Grad.

Mindestens 80.000 Feiernde erwartet

Nach dem Europacup-Sieg von Eintracht Frankfurt am Mittwoch soll die Mannschaft am Donnerstag gegen 18 Uhr auf dem Flughafen Frankfurt landen. Für den Abend erwarten die Veranstalter 80.000 bis 100.000 feiernde Fans in der Innenstadt.

Zahlreiche Videoleinwände sind in der Stadt aufgebaut, Bus- und Bahnlinien gesperrt. Das hr-Fernsehen überträgt den Empfang des Europapokalsiegers live ab 17.55 Uhr in einem heimspiel extra!.