Sebastian Vettel ist in der Qualifikation zum ersten Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien vorzeitig ausgeschieden. Der viermalige Weltmeister von Aston Martin überstand die erste K.o.-Runde am Samstag nicht. Der Heppenheimer wurde auf dem Dschidda Corniche Circuit nur 17. Vettel hatte zuletzt siebenmal nacheinander mindestens die erste K.o.-Runde überstanden.