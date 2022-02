Identifikationsfigur, Spielmacher, Kapitän: Nur ein Jahr nach seiner Rückkehr pfeift Dominik Mappes auf Handball-Romantik und verlässt den TV Hüttenberg wieder. Sein neuer Verein ist auch noch ein direkter Konkurrent.

Videobeitrag Video Dominik Mappes vom TV Hüttenberg im Portrait Video Dominik Mappes Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Es begann wie ein Märchen, das Happy End bleibt aber aus. Dominik Mappes, der mit Ausnahme einer drei Jahre langen Bundesliga-Abstinenz sein ganzes Handball-Leben beim TV Hüttenberg verbrachte und erst im vergangenen Sommer zu seinem Heimatverein zurückgekehrt war, verlässt die Mittelhessen nach der Saison wieder. Wie der Zweitligist am Freitagmorgen mitteilte, bat Mappes überraschend um die Auflösung seines Vertrags. Der TVH verliert seinen ehemals verlorenen Sohn damit bereits zum zweiten Mal.

"Er war die Symbolfigur und ein Eckpfeiler unserer Ausrichtung. Deshalb schmerzt uns dieser Abgang sehr", kommentierte Florian Laudt, einer der sportlichen Leiter des TVH, das vorzeitige Aus der langfristig geplanten Beziehung. Mappes' Vertrag lief ursprünglich bis zum Ende der Spielzeit 2024/25. "Es war die romantischste Handball-Geschichte", heißt es in der offiziellen Meldung des Vereins. Die Betonung liegt dabei auf "war".

Mappes hätte in der Bundesliga bleiben können

Mappes, das "Original aus Mittelhessen", hatte bereits im Alter von fünf Jahren beim TV Hüttenberg mit dem Handballspielen begonnen und war 13 Jahre später Profi geworden. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga 2017 und dem direkten Wiederabstieg 2018 entschied er sich für einen Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse und wechselte zum HC Erlangen. Es folgten noch zwei Jahre bei der TSG Friesenheim und im vergangenen Sommer dann trotz besserer Angebote der freiwillige Abstieg in die 2. Liga und die Rückkehr nach Hüttenberg. Solche Geschichten schreibt nur der Handball.

"Ich hätte in der Bundesliga bleiben können. Aber ich habe einfach gesehen, was wichtig ist im Leben und wollte nicht mehr so weit weg sein von zu Hause", begründete der frischgebackene Vater im September gegenüber dem hr-sport seinen Schritt zurück. "Ich finde es toll, dass hier viele Spieler aus der Region sind. Deshalb kommen die Leute in die Halle."

Videobeitrag Video Mappes zu Hüttenberg-Rückkehr: "Hätte in der Bundesliga bleiben können" Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Mappes geht zum direkten Konkurrenten

Ab der kommenden Saison wird beim TV Hüttenberg jedoch ein Lokalmatador weniger auf dem Parkett stehen. Mappes, aktuell noch Kapitän des Teams, wird dann für den VfL Gummersbach auflaufen und womöglich wieder erstklassig sein. Der knapp 120 Kilometer von Hüttenberg beheimatete Traditionsverein führt die 2. Liga derzeit an und gilt als Favorit für den Aufstieg. Einer der größten Konkurrenten aktuell: der TV Hüttenberg. Die Mittelhessen haben zwei Spiele weniger absolviert und als Dritter nur sechs Punkte Rückstand.

"Ich habe mich nach langer Überlegung dazu entschlossen, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen", so Mappes. "Bis dahin werde ich aber alles geben, damit wir als Team unsere gesteckten Ziele erreichen." Zumindest ein sportliches Happy End scheint für den TVH also nicht ausgeschlossen.