Die HSG Bensheim-Auerbach hat in der Handball-Bundesliga eine Niederlage kassiert.

Die Südhessinnen verloren am Samstag beim Tabellennachbarn Neckarsulm mit 33:39. Durch die Niederlage zogen die Neckarsulmerinnen an der HSG in der Tabelle vorbei. Bensheim-Auerbach ist nun nur noch Achter.