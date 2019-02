WM-Sieger und Vize-Weltmeister als Gegner: Für die Handballer der HSG Wetzlar kommt es nach der WM-Pause gleich zum Kräftemessen mit Spitzenreiter Flensburg-Handewitt. Dass die topbesetzten Gäste müde sind von der WM, glauben die Mittelhessen nicht.

Die Nachwehen der stimmungsvollen Handball-WM im eigenen Land sind in Wetzlar deutlich zu spüren. Wenn die heimische HSG am Donnerstag (19 Uhr) gegen Bundesliga-Krösus SG Flensburg-Handewitt zum Kräftemessen David gegen Goliath bittet, wird die Wetzlarer Arena voll sein. "Wir hoffen auf ein ausverkauftes Haus. Eine bessere Mannschaft wie Flensburg gibt es zurzeit nicht", adelt HSG-Geschäftsführer Björn Seipp im Gespräch mit dem hr-sport den noch verlustpunktfreien Ligaprimus und Titelverteidiger.

Die Rollen im ersten Punktspiel nach der WM-Pause sind - natürlich - eindeutig verteilt. Alles andere als eine Niederlage des Underdogs aus Mittelhessen käme einer kleinen Sensation gleich. Seipp spricht denn auch mit Blick auf den hochkarätig besetzten Kader der Norddeutschen von einer "Riesenherausforderung" für die Mannschaft von Trainer Kai Wandschneider. "Wenn man sieht, dass allein acht Spieler von Flensburg bei der WM im Finale gestanden haben", meint der Wetzlarer Funktionär ehrfurchtsvoll, "dann wird es eine Herkulesaufgabe".

Gute und weniger gute Erinnerungen an Hinspiel

Wer die Grün-Weißen aber von vornherein abschreibt, tut dem aktuellen Tabellen-13. unrecht. Erst recht, wenn man sich die mehr als unglückliche Niederlage im Hinspiel ins Gedächtnis ruft. "Wir haben in Flensburg ein tolles Spiel gemacht und wirklich erst in der letzten Sekunde verloren", blickt Seipp auf das hauchdünne wie schmerzhafte 29:30 in Flensburg Anfang Dezember zurück. Und so ist der knappe Misserfolg für Wandschneider und seine Mannschaft eine "zusätzliche Motivation".

Dass die zahlreichen WM-Teilnehmer beim Spitzenreiter müde sind von der Weltmeisterschaft, kann sich Seipp beim besten Willen nicht vorstellen. "Bei der Qualität, die die Flensburger an den Tagen legen, und das ja dauerhaft schon seit mehr oder weniger anderthalb Jahren, wird es für uns kein Vorteil sein, dass die Spieler an der WM teilgenommen haben." Zumal die HSG selbst in der Winterpause nur mit ausgedünntem Kader trainieren konnte. "Wir haben viele Nationalspieler abgestellt, nicht zwingend für die WM, aber für andere Maßnahmen", berichtet Seipp.

Zwei Ausfälle, ein Fragezeichen

Personell hat sich die Situation in Wetzlar trotz Spielpause nicht verbessert. Im Gegenteil: Stefan Kneer (Muskelfaserriss) und Alexander Herrmann (Fußbruch) fallen definitiv für Donnerstag aus. Zudem steht ein großes Fragezeichen hinter dem Portugiesen Joao Ferraz, der sich mit einem grippalen Infekt abgemeldet hat. Nichtsdestotrotz überwiegt die Vorfreude auf die Rückkehr der Bundesliga. Seipp: "Man merkt im Umfeld, dass die Fans dem ersten Heimspiel entgegenfiebern."