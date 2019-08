Im DHB-Pokal steht für die hessischen Handball-Clubs die erste Runde an. Gespielt wird in einem Final-Four-Modus, die Ausgangslage könnte für die sechs Vereine unterschiedlicher nicht sein. Das große Los hat Eintracht Baunatal gezogen.

Klein gegen Groß, Außenseiter gegen haushohen Favoriten, Amateure gegen Profis - wenn all das zusammenkommt, steht die erste Runde im DHB-Pokal an. Und die hat an diesem Wochenende besonders für den Drittligisten Eintracht Baunatal ein Highlight vorgesehen. Die Truppe von Trainer Markus Deppe trifft auf den amtierenden Pokalsieger THW Kiel. "Ein absolutes Traumlos, das ist der Jackpot", jubelt Deppe im Gespräch mit dem hr-sport.

Die erste Pokal-Runde wird dabei im Final-Four-Modus ausgetragen. Bedeutet: Vier Mannschaften in einer Halle, die zwei Halbfinals und ein Finale ausspielen. Nur der Sieger zieht ins Achtelfinale ein. Das zweite Highlight aus Baunataler Sicht: Das Turnier findet vor heimischer Kulisse statt. "Das wird ein tolles Event", sagt Deppe, der aber weiß, welche Aufgabe auf sein Drittliga-Team wartet: "Wir werden die Kieler Übermacht mit Sicherheit zu spüren bekommen."

Ganz anders sieht da die Ausgangslage für die MT Melsungen aus. Die Nordhessen reisen für ihr Erstrunden-Turnier zur HSG Rodgau-Niederroden, treten im ersten Spiel aber gegen den Zweitligisten DJK Rimpar Wölfe an. Eine absolute Pflichtaufgabe für das Bundesliga-Spitzenteam, wie es Trainer Heiko Grimm betont: "Das Ziel ist klar, wir wollen in die nächste Runde einziehen."

Der Gastgeber, der Drittligist HSG Rodgau-Niederroden, trifft in seiner ersten Partie auf den Bundesliga-Absteiger SG BBM Bietigheim. Sollte dem Außenseiter der Überraschungserfolg gelingen, käme es im Finale möglicherweise zu einem rein hessischen Duell gegen den Bundesligisten aus Melsungen.

Deutlich schwerer erwischt hat es der zweite hessische Bundesligist, die HSG Wetzlar. Die Mittelhessen reisen zum Auftakt nach Baden-Württemberg zur HBW Balingen-Weilstetten. Der Gastgeber und Bundesliga-Aufsteiger ist auch gleichzeitig der erste Gegner der HSG. In einem möglichen Finale würden die Hessen entweder auf den TV Großwallstadt oder den Longericher SC treffen.

Komplettiert wird das Erstrunden-Pokal-Wochenende aus hessischer Sicht mit dem TV Hüttenberg und der HSG Hanau. Der Drittligist aus Hanau, der gleichzeitig der Gastgeber dieses Final Fours ist, ist gegen den Zweitligisten aus Hüttenberg klarer Außenseiter. Der Sieger dieser Partie trifft im Finale entweder auf den Drittligisten aus Eisenach oder den Bundesligisten aus Erlangen.

Die Pokal-Turniere mit hessischer Beteiligung

Gruppe Nord



Turnier 6 – Ausrichter: GSV Eintracht Baunatal (3. Liga)

Halbfinale (HF) 1: THW Kiel vs. GSV Eintracht Baunatal

HF 2: TV Emsdetten vs. Dessau-Rosslauer HV 06



Gruppe Süd



Turnier 2 – Ausrichter: HBW Balingen Weilstetten (Bundesliga)

HF 1: TV Großwallstadt vs. Longericher SC

HF 2: HBW Balingen-Weilstetten vs. HSG Wetzlar



Turnier 4 – Ausrichter: HSG Rodgau-Niederroden (3. Liga)

HF 1: SG BBM Bietigheim vs. HSG Rodgau-Nieder-Roden

HF 2: MT Melsungen vs. DJK Rimpar Wölfe



Turnier 8 – Ausrichter: HSG Hanau (3. Liga)

HF 1: ThSV Eisenach vs. HC Erlangen

HF 2: TV 05/07 Hüttenberg vs. HSG Hanau

