Felix Danner hat sich im hohen Handballer-Alter noch einmal für einen Tapetenwechsel entschieden. Weit weg zieht es den Kreisläufer der MT Melsungen allerdings nicht.

Die HSG Wetzlar hat Ex-Nationalspieler Felix Danner vom Liga-Kontrahenten MT Melsungen verpflichtet. Der 35 Jahre alte Kreisläufer, der seit 2009 für Melsungen spielt, wechselt im Sommer zu den Mittelhessen und unterschrieb bei der HSG einen Ein-Jahres-Vertrag. Das teilten beide Vereine am Mittwoch mit.

Die Trennung bei der MT Melsungen fiel sowohl den Club-Verantwortlichen als auch Danner selbst schwer. Immerhin steht der Ex-Nationalspieler bereits seit zwölf Jahren bei den Nordhessen unter Vertrag und ist damit der dienstälteste Profi im Kader. "Dass man einen solch langjährigen und verdienten Spieler nicht so einfach ziehen lässt, auch wenn sein Profivertrag nicht verlängert wird, dürfte nachvollziehbar sein", erklärte MT-Vorstand Axel Geerken.

Rückkehr nicht ausgeschlossen

Melsungen bot Danner an, eine Tätigkeit abseits des Feldes zu übernehmen. Der 35-Jährige wollte aber noch weiter Handball spielen. "Klar hätte ich gerne meine sportliche Karriere auch hier beendet. Ich denke, dass ich leistungsmäßig noch eine gewisse Zeit lang auf Bundesliganiveau spielen kann", erklärte Danner.

Trotz der Meinungsverschiedenheit trennt man sich im Guten. Eine Rückkehr nach der sportlichen Karriere an alte Wirkungsstätte ist weiterhin eine Option. "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir halten die Türen für Felix weiter offen", so Geerken. Zunächst aber wünsche man ihm alles Gute in Wetzlar.

Wegtzlar erfüllt Wunsch von Matschke

Die HSG kam mit Danners Verpflichtung dem Wunsch ihres künftigen Trainers Benjamin Matschke nach, der mit drei Kreisläufern arbeiten möchte. Im erfahrenen Danner meinen die Mittelhessen den geeigneten dritten Mann auf dieser Position gefunden zu haben.

"Felix kennt die Handball-Bundesliga seit über einem Jahrzehnt, konnte Spiele für den DHB und auf europäischer Bühne bestreiten, also auf absolutem Topniveau", begründete HSG-Geschäftsführer Björn Seipp die Verpflichtung. Danner wird in Wetzlar zusammen mit Adam Nyfjäll, einem weiteren Neuzugang, und Patrick Gempp das Kreisläufer-Trio bilden.