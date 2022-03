Ein Tor von Kapitän Johannes Golla in letzter Sekunde hat den deutschen Handballern gegen Ungarn eine gelungene Generalprobe für den Showdown in der WM-Qualifikation beschert.

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte den WM-Fünften in Kassel dank des späten Treffers mit 30:29 (17:13). Beste Werfer der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) vor 3.011 Zuschauern in der Rothenbach-Halle waren die beiden MT-Melsungen-Profis Julius Kühn und Timo Kastening mit jeweils fünf Toren. Am Samstag hatte sich Deutschland gegen die Ungarn in Gummersbach noch mit einem 31:31 begnügen müssen.