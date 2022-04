Die Lizenzierungskommission der Handball-Bundesliga hat allen Vereinen der 1. und 2. Liga die Spielberechtigung für die Saison 2022/23 erteilt.

"Es ist wirklich keine Selbstverständlichkeit, dass es den Vereinen bis dato so gut gelungen ist, die erheblichen wirtschaftlichen Einschränkungen der immer noch andauernden Corona-Pandemie aufzufangen", sagte der Kommissionsvorsitzende Rolf Nottmeier am Mittwoch. Nottmeier warnte aber, dass auch in der kommenden Saison erhebliche Belastungen auf die Clubs zukommen könnten: "Die Vereine haben noch einen langen, steinigen Weg vor sich. Es kann keine Rede davon sein, dass es den Vereinen problemlos möglich sein wird, an die wirtschaftlich erfolgreiche Zeit vor der Corona-Pandemie anzuknüpfen. Hierzu bedarf es weiterhin erheblicher Anstrengungen der Vereine und der Unterstützung durch Sponsoren und Fans."