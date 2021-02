Der Handball-Bundesligist holt von Topclub und Championsleague-Teilnehmer Bietigheim die 19-jährige Rückraumspielerin Leonie Patorra nach Nordhessen.

Die ehemalige Beachhandball-Nationalspielerin hat bei den Vipers einen Einjahresvertrag unterschrieben und wird in Zukunft im linken Rückraum sowie in der Mitte spielen. Das 1,74 m große Talent hat das Handballspielen 2006 in Hegensberg-Liebersbronn gelernt und ist dann 2019 nach Bietigheim gewechselt.



„Für Leo war es nicht einfach, so einen Topclub wie Bietigheim zu verlassen, um einen neuen Schritt zu wagen. Ich bin überzeugt, dass es für ihre sportliche Entwicklung der richtige Schritt ist", sagte Vipers-Trainerin Tessa Bremmer.



Patorra will nach einem ausgeheilte Kreuzbandriss nun für Bad Wildungen angreifen. „Ich freue mich sehr darauf, in der kommenden Saison das Trikot der Vipers tragen zu dürfen. Die schnelle Spielweise der Wildungerinnen kommt mir sehr entgegen und ich freue mich darauf in der Ense-Halle aufzulaufen und hoffentlich viele Siege feiern zu können.“