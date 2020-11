Die HSG Bensheim-Auerbach hat in der Bundesliga den nächsten Sieg eingefahren.

Die Hessinnen gewannen am Sonntag beim Tabellenletzten aus Ketsch mit 29:26 (14:12). Obwohl die HSG in der Tabelle deutlich über dem Gastgeber stand, war die Partie nicht so deutlich, wie zuvor angenommen.